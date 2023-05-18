Дубков Степан Авдеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Дубков Авдей Степанов
Мать: Дубкова Пелагея Федорова
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Дубкова Катерина Иванова
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Татьяна Степанова
Мать ребёнка: Дубкова Катерина Иванова
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Дубкова Катерина Иванова
Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дубкова Катерина Иванова
Смерть
Неизвестно