Дубков Степан Авдеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубков Степан Авдеев

Дубков Степан Авдеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Дубков Авдей Степанов

Мать: Дубкова Пелагея Федорова

Рождение ребёнка
1779

Сын: Дубков Емельян Степанов

Мать ребёнка: Дубкова Катерина Иванова

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Татьяна Степанова

Мать ребёнка: Дубкова Катерина Иванова

Рождение ребёнка
1783

Сын: Дубков Алексей Степанов

Мать ребёнка: Дубкова Катерина Иванова

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубкова Катерина Иванова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close