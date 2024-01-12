Куприй (Корниенко) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.05.1893
Рождение ребёнка
10.07.1894
Дочь: Куприй Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Куприй Андрей Иванович
Рождение ребёнка
08.06.1896
Дочь: Куприй Мария Андреевна
Отец ребёнка: Куприй Андрей Иванович
Рождение ребёнка
26.09.1898
Дочь: Куприй Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Куприй Андрей Иванович
Рождение ребёнка
02.09.1901
Дочь: Куприй Елисавета Андреевна
Отец ребёнка: Куприй Андрей Иванович
Рождение ребёнка
07.06.1904
Отец ребёнка: Куприй Андрей Иванович
Рождение ребёнка
12.10.1905
Отец ребёнка: Куприй Андрей Иванович
Рождение ребёнка
17.10.1912
Отец ребёнка: Куприй Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно