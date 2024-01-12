Куприй (Корниенко) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куприй (Корниенко) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.05.1893

Муж: Куприй Андрей Иванович

Дуболуговка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.07.1894

Дочь: Куприй Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Куприй Андрей Иванович

Дуболуговка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.06.1896

Дочь: Куприй Мария Андреевна

Отец ребёнка: Куприй Андрей Иванович

Дуболуговка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.09.1898

Дочь: Куприй Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Куприй Андрей Иванович

Дуболуговка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.09.1901

Дочь: Куприй Елисавета Андреевна

Отец ребёнка: Куприй Андрей Иванович

Дуболуговка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.06.1904

Сын: Куприй Федор Андреевич

Отец ребёнка: Куприй Андрей Иванович

Дуболуговка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.10.1905

Сын: Куприй Николай Андреевич

Отец ребёнка: Куприй Андрей Иванович

Дуболуговка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.10.1912

Сын: Куприй Иван Андреевич

Отец ребёнка: Куприй Андрей Иванович

Дуболуговка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Дуболуговка, Чернігівська область
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