Варварин Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти17.04.1945
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Призыв на военную службу
?.08.1942
август 1942 - призван в Красную Армию Шатурским райвоенкоматом
Смерть
17.04.1945
Убит 17 апреля 1945 - Щецин, Польша, Великая Отечественная война , в возрасте 21 лет Похоронен - могила № 133, армейское офицерское кладбище, Цыбинка, Жепинский повет, Зеленогурское воеводство, Польша... Показать все