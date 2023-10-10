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Варварин Александр Петрович

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Место рождения

Шатура, Шатура, Московская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

17.04.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Варварин Петр Михайлович

Мать: Варварина Мария Семеновна

Шатура, Шатура, Московская область
Призыв на военную службу
?.08.1942
Шатура, Шатура, Московская область
август 1942 - призван в Красную Армию Шатурским райвоенкоматом
Смерть
17.04.1945
Убит 17 апреля 1945 - Щецин, Польша, Великая Отечественная война , в возрасте 21 лет Похоронен - могила № 133, армейское офицерское кладбище, Цыбинка, Жепинский повет, Зеленогурское воеводство, Польша... Показать все
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