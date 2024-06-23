Урушкина Степанида Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиДо 1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Яков Григорьевич
Мать: Агриппина Егоровна
Бракосочетание
1823
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Урушкина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Урушкин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Урушкин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1851
Сын: Урушкин Александр Иванович
Отец ребёнка: Урушкин Иван Дмитриевич
Смерть
До 1885