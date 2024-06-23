Урушкина Степанида Яковлевна 1800 — найти родственников по фамилии на Familio
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Урушкина Степанида Яковлевна

Место рождения

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

До 1885

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Яков Григорьевич

Мать: Агриппина Егоровна

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1823

Муж: Урушкин Иван Дмитриевич

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Урушкина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Урушкин Иван Дмитриевич

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Урушкин Василий Иванович

Отец ребёнка: Урушкин Иван Дмитриевич

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Урушкин Александр Иванович

Отец ребёнка: Урушкин Иван Дмитриевич

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1885
Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

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