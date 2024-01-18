Сорокин Евтихий Тимофеевич
Место рожденияМосковская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Евдокия Евтихвьевна
Мать ребёнка: Сорокина Анна Савельева
Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
Рождение ребёнка
15.12.1872
Дочь: Анастасия Евтихвьевна
Мать ребёнка: Сорокина Анна Савельева
Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
Рождение ребёнка
24.12.1876
Сын: Сорокин Степан Евтихьевич
Мать ребёнка: Сорокина Анна Савельева
Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
Рождение ребёнка
07.11.1878
Сын: Сорокин Михаил Евтихьевич
Мать ребёнка: Сорокина Анна Савельева
Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сорокина Анна Савельева
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово