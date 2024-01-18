Сорокин Евтихий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Евтихий Тимофеевич

Место рождения

Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Сорокин Тимофей Ефимович

Мать: Сорокина Евдокия Александровна

Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Евдокия Евтихвьевна

Мать ребёнка: Сорокина Анна Савельева

Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
Рождение ребёнка
15.12.1872

Дочь: Анастасия Евтихвьевна

Мать ребёнка: Сорокина Анна Савельева

Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
Рождение ребёнка
24.12.1876

Сын: Сорокин Степан Евтихьевич

Мать ребёнка: Сорокина Анна Савельева

Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
Рождение ребёнка
07.11.1878

Сын: Сорокин Михаил Евтихьевич

Мать ребёнка: Сорокина Анна Савельева

Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Анна Савельева

Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
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