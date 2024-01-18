(Сорокина) Евдокия Евтихвьевна
Место рожденияМосковская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
Дата рождения1871
Дата смерти17.11.1871
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
Смерть
17.11.1871
Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
Рождение
1871
Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово