(Сорокина) Евдокия Евтихвьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сорокина) Евдокия Евтихвьевна

Место рождения

Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово

Дата рождения

1871

Дата смерти

17.11.1871

Пол

Женский

Отец

1852 г.р.

Мать

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
Смерть
17.11.1871
Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
Рождение
1871

Отец: Сорокин Евтихий Тимофеевич

Мать: Сорокина Анна Савельева

Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
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