Сляднева (Лунева) Феодосия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сляднева (Лунева) Феодосия Никитична

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Место рождения

Курск, город Курск, Курская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Лунев Никита

Мать: не указана

Курск, город Курск, Курская область
Бракосочетание
28.10.1862

Муж: Сляднев Яков Иванович

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Сляднев Яков Иванович

Рождение ребёнка
08.10.1880

Дочь: Кононова Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Сляднев Яков Иванович

Рождение ребёнка
01.08.1883

Сын: Сляднев Антон Яковлевич

Отец ребёнка: Сляднев Яков Иванович

Бракосочетание
30.07.1886

Муж: Ковтун Дмитрий Антонович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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