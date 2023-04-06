Сляднева (Лунева) Феодосия Никитична
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Лунев Никита
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1862
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Сляднев Яков Иванович
Рождение ребёнка
08.10.1880
Дочь: Кононова Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Сляднев Яков Иванович
Рождение ребёнка
01.08.1883
Отец ребёнка: Сляднев Яков Иванович
Бракосочетание
30.07.1886
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно