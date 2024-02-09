Башкирова (Носкова) Евдокия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башкирова (Носкова) Евдокия Иосифовна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

06.03.1903

Дата смерти

04.09.1978

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Муж

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1903

Отец: Носков Иосиф Спиридонович

Мать: Носкова Прасковья Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
08.03.1903
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.07.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Башкиров Иван Семёнович

Рождение ребёнка
05.06.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Башкиров Иван Семёнович

Рождение ребёнка
30.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Башкиров Иван Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башкиров Иван Семёнович

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
04.09.1978
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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