Башкирова (Носкова) Евдокия Иосифовна
Место рождения
Дата рождения06.03.1903
Дата смерти04.09.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1903
Крещение
08.03.1903
Рождение ребёнка
08.07.1939
Рождение ребёнка
05.06.1943
Рождение ребёнка
30.09.1946
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.09.1978
Похороны
Неизвестно