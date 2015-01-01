Юликова (Сысоева) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юликова (Сысоева) Лидия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1940

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1920 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1940

Отец: не указан

Мать: Сысоева Вера Васильевна

Смерть
2015
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