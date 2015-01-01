Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Юликова (Сысоева) Лидия Ивановна
Юликова (Сысоева) Лидия Ивановна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.07.1940
Дата смерти
2015
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Сысоева (Ермилина) Вера Васильевна
1920 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГТ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1940
Отец: не указан
Мать:
Сысоева Вера Васильевна
Смерть
2015
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия