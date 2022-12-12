Сысоева (Ермилина) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоева (Ермилина) Вера Васильевна

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

18.03.1920

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1920

Отец: Ермилин Василий

Мать: Ермилина Степанида

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
12.07.1940

Дочь: Юликова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.10.1941

Дочь: Дука Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Ивашка, Карагинский муниципальный район, Камчатский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Иван Тимофеевич

Смерть
1993
Пенза, город Пенза, Пензенская область
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