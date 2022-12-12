Сысоева (Ермилина) Вера Васильевна
Место рождения
Дата рождения18.03.1920
Дата смерти1993
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1920
Отец: Ермилин Василий
Мать: Ермилина Степанида
Рождение ребёнка
12.07.1940
Дочь: Юликова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.10.1941
Дочь: Дука Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Ивашка, Карагинский муниципальный район, Камчатский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1993
Пенза, город Пенза, Пензенская область