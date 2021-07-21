Нурислам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нурислам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1956

Дата смерти

21.07.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1958 г.р.

Дети

1997 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1997

Дочь: Алина

Мать ребёнка: Талия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талия

Смерть
21.07.2021
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