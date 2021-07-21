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Нурислам
Нурислам
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.12.1956
Дата смерти
21.07.2021
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
Талия
1958 г.р.
Дети
Алина
1997 г.р.
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1997
Дочь:
Алина
Мать ребёнка:
Талия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Талия
Смерть
21.07.2021
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