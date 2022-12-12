(Bleyle) Carolina
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814
Дата смерти17.03.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Bleyle Joseph
Мать: Bleyle Martha Barbara
Бракосочетание
Около 1829
Муж: Foerderer Sebastian
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Rosalia
Отец ребёнка: Foerderer Sebastian
Рождение ребёнка
26.07.1831
Сын: Ferderer Jacob
Отец ребёнка: Foerderer Sebastian
Рождение ребёнка
1834
Сын: Foerderer Johann
Отец ребёнка: Foerderer Sebastian
Рождение ребёнка
01.03.1836
Сын: Foerderer Georg
Отец ребёнка: Foerderer Sebastian
Рождение ребёнка
06.06.1838
Сын: Foerderer Michael
Отец ребёнка: Foerderer Sebastian
Рождение ребёнка
24.12.1840
Сын: Foerderer Andreas
Отец ребёнка: Foerderer Sebastian
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Katharina
Отец ребёнка: Foerderer Sebastian
Рождение ребёнка
1847
Сын: Forderer Joseph
Отец ребёнка: Foerderer Sebastian
Рождение ребёнка
1851
Сын: Forderer Paul
Отец ребёнка: Foerderer Sebastian
Смерть
17.03.1884