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(Bleyle) Carolina

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Место рождения

Степовое, Миколаївська область

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

17.03.1884

Пол

Женский

Отец

1770 г.р.

Мать

1775 г.р.

Муж

1806 г.р.

Дети

1830 г.р.
1831 г.р.
1834 г.р.
1836 г.р.
1838 г.р.
1840 г.р.

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ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Bleyle Joseph

Мать: Bleyle Martha Barbara

Степовое, Миколаївська область
Бракосочетание
Около 1829

Муж: Foerderer Sebastian

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Rosalia

Отец ребёнка: Foerderer Sebastian

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
26.07.1831

Сын: Ferderer Jacob

Отец ребёнка: Foerderer Sebastian

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Foerderer Johann

Отец ребёнка: Foerderer Sebastian

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
01.03.1836

Сын: Foerderer Georg

Отец ребёнка: Foerderer Sebastian

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
06.06.1838

Сын: Foerderer Michael

Отец ребёнка: Foerderer Sebastian

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
24.12.1840

Сын: Foerderer Andreas

Отец ребёнка: Foerderer Sebastian

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Katharina

Отец ребёнка: Foerderer Sebastian

Рождение ребёнка
1847

Сын: Forderer Joseph

Отец ребёнка: Foerderer Sebastian

Рождение ребёнка
1851

Сын: Forderer Paul

Отец ребёнка: Foerderer Sebastian

Степовое, Миколаївська область
Смерть
17.03.1884
Степовое, Миколаївська область
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