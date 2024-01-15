Крюков Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюков Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1880

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1838 г.р.

Дети

1861 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.09.1856

Жена: Крюкова (Архипова) Ефросинья Ивановна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бочихинская церковь
Рождение ребёнка
28.07.1861

Сын: Крюков Степан Иванович

Мать ребёнка: Крюкова (Архипова) Ефросинья Ивановна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.09.1864

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крюкова (Архипова) Ефросинья Ивановна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
До 1880

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