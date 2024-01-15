Крюков Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1880
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.09.1856
Бочихинская церковь
Рождение ребёнка
28.07.1861
Мать ребёнка: Крюкова (Архипова) Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
24.09.1864
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крюкова (Архипова) Ефросинья Ивановна
Смерть
До 1880