Прилукова Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрилукова Полина

Прилукова Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1930 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прилуков Леонид Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Леонидовна

Отец ребёнка: Прилуков Леонид Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прилуков Леонид Леонидович

Отец ребёнка: Прилуков Леонид Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прилуков Леонид Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close