Федосеева (Антипина) Прасковья
Место рождения
Дата рождения26.11.1813
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1813
Отец: Антипинъ Егоръ
Мать: Антипина Авдотья
Бракосочетание
?.01.1836
Муж: Григорьевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
01.11.1837
Сын: Федосеевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Григорьевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
23.05.1839
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Григорьевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
09.08.1841
Сын: Федосеевъ Лаврентий
Отец ребёнка: Григорьевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
08.05.1843
Дочь: Тарасова Гликерія
Отец ребёнка: Григорьевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
23.11.1845
Сын: Федосеевъ Николай
Отец ребёнка: Григорьевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
24.04.1848
Дочь: Овчинникова Мавра
Отец ребёнка: Григорьевъ Михаилъ