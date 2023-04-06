Федосеева (Антипина) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеева (Антипина) Прасковья

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.11.1813

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1813

Отец: Антипинъ Егоръ

Мать: Антипина Авдотья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1836

Муж: Григорьевъ Михаилъ

Рождение ребёнка
01.11.1837

Сын: Федосеевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Григорьевъ Михаилъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.05.1839

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Григорьевъ Михаилъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.08.1841

Сын: Федосеевъ Лаврентий

Отец ребёнка: Григорьевъ Михаилъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.05.1843

Дочь: Тарасова Гликерія

Отец ребёнка: Григорьевъ Михаилъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.11.1845

Сын: Федосеевъ Николай

Отец ребёнка: Григорьевъ Михаилъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.04.1848

Дочь: Овчинникова Мавра

Отец ребёнка: Григорьевъ Михаилъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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