Петерс Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1958
Дата смерти01.10.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1958
Рождение ребёнка
24.06.1976
Сын: Петерс Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1978
Дочь: Петерс Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нечкина Людмила Ивановна
Смерть
01.10.2002