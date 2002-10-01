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Петерс Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1958

Дата смерти

01.10.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1958

Отец: Петерс Иван Мартынович

Мать: Бумилер Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
24.06.1976

Сын: Петерс Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1978

Дочь: Петерс Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нечкина Людмила Ивановна

Смерть
01.10.2002
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