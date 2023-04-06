Миночкина Екатерина Спиридонова
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смерти12.09.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1871
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1872
Сын: Миночкин Иоанн ст
Отец ребёнка: Миночкин Яков Андреев
Рождение ребёнка
20.01.1874
Сын: Миночкин Иоанн мл.
Отец ребёнка: Миночкин Яков Андреев
Рождение ребёнка
24.11.1875
Дочь: Варвара Яковлева
Отец ребёнка: Миночкин Яков Андреев
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Агрипина Яковлева
Отец ребёнка: Миночкин Яков Андреев
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Миночкин Яков Андреев
Рождение ребёнка
27.09.1882
Дочь: Пелагея Яковлева
Отец ребёнка: Миночкин Яков Андреев
Рождение ребёнка
18.05.1885
Отец ребёнка: Миночкин Яков Андреев
Рождение ребёнка
06.03.1887
Отец ребёнка: Миночкин Яков Андреев
Смерть
12.09.1888
Причина смерти: от натуральной