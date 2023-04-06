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Миночкина Екатерина Спиридонова

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Место рождения

Замощье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

12.09.1888

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Замощье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.01.1871

Муж: Миночкин Яков Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1872

Сын: Миночкин Иоанн ст

Отец ребёнка: Миночкин Яков Андреев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.01.1874

Сын: Миночкин Иоанн мл.

Отец ребёнка: Миночкин Яков Андреев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.11.1875

Дочь: Варвара Яковлева

Отец ребёнка: Миночкин Яков Андреев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Агрипина Яковлева

Отец ребёнка: Миночкин Яков Андреев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1881

Сын: Миночкин Иоанн Яковлев

Отец ребёнка: Миночкин Яков Андреев

Рождение ребёнка
27.09.1882

Дочь: Пелагея Яковлева

Отец ребёнка: Миночкин Яков Андреев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.05.1885

Сын: Миночкин Алексей Яковлев

Отец ребёнка: Миночкин Яков Андреев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.03.1887

Сын: Миночкин Василий Яковлев

Отец ребёнка: Миночкин Яков Андреев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
12.09.1888
Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
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