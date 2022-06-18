Гунько Никифор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гунько Никифор Петрович

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Место рождения

деревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухопарова Анастасия Михайловна

Смерть
Неизвестно
поселок Верхняя Синячиха, Алапаевского район, Свердловская область, Россия
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