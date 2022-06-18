Гунько Никифор Петрович
Место рождениядеревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
поселок Верхняя Синячиха, Алапаевского район, Свердловская область, Россия