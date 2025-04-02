Соймонов Михаил Фёдорович 15.05.1730 — найти родственников по фамилии на Familio
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Соймонов Михаил Фёдорович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 15.05.1730, Москва, город федерального значения Москва

умер 17.10.1804, Серпухов, Серпухов, Московская область

Супруги
Соймонова (Исленьева) Екатерина АлексеевнаПосле 1740 г.р.
Соймонова (Засецкая) Федосья Яковлевна1742 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соймонова (Засецкая) Федосья Яковлевна

Бракосочетание
После 1770

Жена: Соймонова (Исленьева) Екатерина Алексеевна

Смерть
17.10.1804
Серпухов, Серпухов, Московская область

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