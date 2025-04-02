Соймонов Михаил Фёдорович
мужской, родился 15.05.1730, Москва, город федерального значения Москва
умер 17.10.1804, Серпухов, Серпухов, Московская область
Супруги
Соймонова (Исленьева) Екатерина АлексеевнаПосле 1740 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
После 1770
Смерть
17.10.1804
Серпухов, Серпухов, Московская область