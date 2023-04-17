Науширбанова (Скачкова) Татьяна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1985
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1985
Отец: Скачков Виктор Борисович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Науширбанов сын Денисович
Отец ребёнка: Науширбанов Денис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Науширбанова дочь Денисовна
Отец ребёнка: Науширбанов Денис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Науширбанов Денис