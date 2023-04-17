Науширбанова (Скачкова) Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Науширбанова (Скачкова) Татьяна Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1985

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1985

Отец: Скачков Виктор Борисович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Науширбанов сын Денисович

Отец ребёнка: Науширбанов Денис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Науширбанова дочь Денисовна

Отец ребёнка: Науширбанов Денис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Науширбанов Денис

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