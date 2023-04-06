Скачков Виктор Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1960
Дата смерти06.04.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1960
Отец: Скачков Борис
Мать: Скачкова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
25.11.1983
Сын: Скачков Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: не указана
Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.10.1985
Дочь: Науширбанова Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
06.04.2023