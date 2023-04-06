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Скачков Виктор Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1960

Дата смерти

06.04.2023

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1960

Отец: Скачков Борис

Мать: Скачкова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
25.11.1983

Сын: Скачков Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: не указана

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.10.1985

Дочь: Науширбанова Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
06.04.2023