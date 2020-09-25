Назаренко Григорий Пантелеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаренко Григорий Пантелеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1964

Дата смерти

25.09.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1964

Отец: Назаренко Пантелей Иванович

Мать: Назаренко Галина Владимировна

Рождение ребёнка
14.12.1997

Сын: Назаренко Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Назаренко Татьяна Ленионидовна

Рождение ребёнка
29.04.2003

Сын: Назаренко Леонид Григорьевич

Мать ребёнка: Назаренко Татьяна Ленионидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назаренко Татьяна Ленионидовна

Смерть
25.09.2020
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