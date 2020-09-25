Назаренко Григорий Пантелеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1964
Дата смерти25.09.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1964
Рождение ребёнка
14.12.1997
Сын: Назаренко Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Назаренко Татьяна Ленионидовна
Рождение ребёнка
29.04.2003
Сын: Назаренко Леонид Григорьевич
Мать ребёнка: Назаренко Татьяна Ленионидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.09.2020