Назаренко Пантелей Иванович
Место рождения
Дата рождения08.08.1941
Дата смерти11.04.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1941
Рождение ребёнка
13.06.1964
Сын: Назаренко Григорий Пантелеевич
Мать ребёнка: Назаренко Галина Владимировна
Рождение ребёнка
30.11.1965
Сын: Назаренко Игорь Пантелеевич
Мать ребёнка: Назаренко Галина Владимировна
Рождение ребёнка
02.07.1969
Дочь: Назаренко Надежда Пантелеевна
Мать ребёнка: Назаренко Галина Владимировна
Стародеревянковская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.11.1972
Сын: Назаренко Михаил Пантелеевич
Мать ребёнка: Назаренко Галина Владимировна
Рождение ребёнка
24.03.1978
Сын: Назаренко Иван Пантелеевич
Мать ребёнка: Назаренко Галина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.04.2017