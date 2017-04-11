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Назаренко Пантелей Иванович

Место рождения

Свободное, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

08.08.1941

Дата смерти

11.04.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1941

Отец: Назаренко Иван Иванович

Мать: Назаренко Александра Акимовна

Свободное, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
13.06.1964

Сын: Назаренко Григорий Пантелеевич

Мать ребёнка: Назаренко Галина Владимировна

Рождение ребёнка
30.11.1965

Сын: Назаренко Игорь Пантелеевич

Мать ребёнка: Назаренко Галина Владимировна

Рождение ребёнка
02.07.1969

Дочь: Назаренко Надежда Пантелеевна

Мать ребёнка: Назаренко Галина Владимировна

Стародеревянковская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.11.1972

Сын: Назаренко Михаил Пантелеевич

Мать ребёнка: Назаренко Галина Владимировна

Рождение ребёнка
24.03.1978

Сын: Назаренко Иван Пантелеевич

Мать ребёнка: Назаренко Галина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назаренко Галина Владимировна

Смерть
11.04.2017
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