(Сельцова) Валентина Петровна
Место рождения
Дата рождения08.08.1935
Дата смерти02.03.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1935
Отец: Сельцов Пётр Кузьмич
Мать: Анастасия Сергеевна
Рождение ребёнка
11.12.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малышев Сергей Павлович
Луговое, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
02.03.2014
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край