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(Сельцова) Валентина Петровна

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Место рождения

Воскресенка, Заринский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

08.08.1935

Дата смерти

02.03.2014

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1935

Отец: Сельцов Пётр Кузьмич

Мать: Анастасия Сергеевна

Воскресенка, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
11.12.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малышев Сергей Павлович

Луговое, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
02.03.2014
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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