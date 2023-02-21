(Тимофеева) Анастасия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1917
Дата смерти19.07.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1917
Отец: Тимофеев Сергей Александрович
Мать: Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
08.08.1935
Дочь: Валентина Петровна
Отец ребёнка: Сельцов Пётр Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сельцов Пётр Кузьмич
Работа или профессия
Неизвестно
руководитель дет.яслей, рядовая колхозница
Смерть
19.07.1937
Причина смерти: от воспаления мозгов