(Тимофеева) Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тимофеева) Анастасия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1917

Дата смерти

19.07.1937

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1917

Отец: Тимофеев Сергей Александрович

Мать: Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
08.08.1935

Дочь: Валентина Петровна

Отец ребёнка: Сельцов Пётр Кузьмич

Воскресенка, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сельцов Пётр Кузьмич

Работа или профессия
Неизвестно
руководитель дет.яслей, рядовая колхозница
Смерть
19.07.1937
Воскресенка, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Причина смерти: от воспаления мозгов
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