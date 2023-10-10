Ярышев Василий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиОколо 1854
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Ярышева Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Ярышева Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Ярышева Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1824
Мать ребёнка: Ярышева Фекла Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ярышева Фекла Ивановна
Смерть
Около 1854