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Ярышев Василий Иванович

Место рождения

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Около 1854

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1782 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Ярышева Фекла Ивановна

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Ярышева Фекла Ивановна

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Ярышева Фекла Ивановна

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Ярышев Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Ярышева Фекла Ивановна

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярышева Фекла Ивановна

Смерть
Около 1854
Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
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