Андрей Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Василий Иванович
Мать: Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Поликарп Андреевич
Мать ребёнка: Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Федоровна
Смерть
После 1858