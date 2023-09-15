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Андрей Васильевич

Место рождения

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Отец

Около 1783 г.р.

Мать

Около 1782 г.р.

Жена

Около 1836 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Василий Иванович

Мать: Фекла Ивановна

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Поликарп Андреевич

Мать ребёнка: Анна Федоровна

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Анна Федоровна

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Федоровна

Смерть
После 1858
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