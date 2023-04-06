Домника Никифорова
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смерти18.01.1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1882
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.01.1883
Сын: Терещенков Михаил Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдоров - Терещенков Фёдор Петров
Смерть
18.01.1883
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище