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Домника Никифорова

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

18.01.1883

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
17.01.1882

Муж: Фёдоров - Терещенков Фёдор Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.01.1883

Сын: Терещенков Михаил Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдоров - Терещенков Фёдор Петров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
18.01.1883
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище
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