Поляк МИХАИЛ НАУМОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1948
Дата смерти09.04.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
25.02.1948
Отец: Поляк НАУМ МОИСЕЕВИЧ
Мать: ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА
Бракосочетание
Около 1965
Жена: ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВНА
Развод
Около 1967
Жена: ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВНА
Бракосочетание
Около 1971
Жена: ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
Развод
Около 1972
Жена: ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
Бракосочетание
Около 1973
Рождение ребёнка
17.01.1974
Сын: Швыдкой СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Мать ребёнка: Швыдкая МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Развод
Около 1977
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ЛЮДМИЛА
Смерть
09.04.1995