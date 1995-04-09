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Поляк МИХАИЛ НАУМОВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1948

Дата смерти

09.04.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1948

Отец: Поляк НАУМ МОИСЕЕВИЧ

Мать: ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА

Бракосочетание
Около 1965

Жена: ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВНА

Развод
Около 1967

Жена: ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВНА

Бракосочетание
Около 1971

Жена: ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА

Развод
Около 1972

Жена: ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА

Бракосочетание
Около 1973

Жена: Швыдкая МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Рождение ребёнка
17.01.1974

Сын: Швыдкой СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Мать ребёнка: Швыдкая МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Развод
Около 1977

Жена: Швыдкая МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ЛЮДМИЛА

Смерть
09.04.1995
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