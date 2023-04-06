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Иванов Спиридон

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Иванов Аким Спиридонов

Мать ребёнка: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Иванов Иван Спиридонов

Мать ребёнка: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Иванов Яков Спиридонов

Мать ребёнка: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1891

Сын: Иванов Ефимий Спиридонов

Мать ребёнка: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1900

Дочь: Пелагия Спиридонова

Мать ребёнка: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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