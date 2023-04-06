Иванов Спиридон
Место рождения
Дата рожденияДо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1891
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1900
Дочь: Пелагия Спиридонова
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно