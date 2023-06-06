Сагитов Велиулла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Надыршин Сагит
Мать: ?
Рождение ребёнка
01.02.1857
Сын: Валиуллин Халиулла
Мать ребёнка: Ахмадиева Хания
Рождение ребёнка
18.11.1859
Сын: Валиуллин Галиулла
Мать ребёнка: Ахмадиева Хания
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ахмадиева Хания
Место жительства
Неизвестно
Новый Амзя
Смерть
Неизвестно