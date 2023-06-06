Сагитов Велиулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСагитов Велиулла

Сагитов Велиулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Надыршин Сагит

Мать: ?

Рождение ребёнка
01.02.1857

Сын: Валиуллин Халиулла

Мать ребёнка: Ахмадиева Хания

Рождение ребёнка
18.11.1859

Сын: Валиуллин Галиулла

Мать ребёнка: Ахмадиева Хания

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахмадиева Хания

Место жительства
Неизвестно
Новый Амзя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close