Чуркина (Григорьева) Дарья Васильева
Место рождения
Дата рождения11.03.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1913
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
1942
Рождение ребёнка
01.03.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Целых Михаил
Смерть
Неизвестно