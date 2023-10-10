Чуркина (Григорьева) Дарья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуркина (Григорьева) Дарья Васильева

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

11.03.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1877 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1913

Отец: Григорьев Василий Харитонов

Мать: Григорьева Феодосия (Фиона) Петрова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Целых Михаил

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Целых Михаил

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Целых Михаил

Рождение ребёнка
01.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Целых Михаил

Смерть
Неизвестно
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