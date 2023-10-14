Стеклянский Михаил Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1921
Дата смерти12.04.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1948
Дочь: Хабарова Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Стеклянская Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
06.05.1956
Дочь: Стеклянская Вера Михайловна
Мать ребёнка: Стеклянская Ольга Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.04.1986