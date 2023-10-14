Стеклянский Михаил Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стеклянский Михаил Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1921

Дата смерти

12.04.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1948

Дочь: Хабарова Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Стеклянская Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
06.05.1956

Дочь: Стеклянская Вера Михайловна

Мать ребёнка: Стеклянская Ольга Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стеклянская Ольга Федоровна

Смерть
12.04.1986
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