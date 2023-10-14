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Стеклянская Вера Михайловна
Стеклянская Вера Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.05.1956
Пол
Женский
Отец
Стеклянский Михаил Евдокимович
1921 г.р.
Мать
Стеклянская (Рюмкина) Ольга Федоровна
1922 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1956
Отец:
Стеклянский Михаил Евдокимович
Мать:
Стеклянская Ольга Федоровна
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