Kisčenko Janis
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Anna Anetta
Рождение ребёнка
03.12.1862
Сын: Kišenko Josifs Osips
Мать ребёнка: Anna Anetta
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: (Kisčenko) Rozalija
Мать ребёнка: Anna Anetta
Смерть
Неизвестно