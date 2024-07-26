Kisčenko Janis — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kisčenko Janis

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1862 г.р.
Около 1865 г.р.

Добавил:

NS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Anna Anetta

Рождение ребёнка
03.12.1862

Сын: Kišenko Josifs Osips

Мать ребёнка: Anna Anetta

Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: (Kisčenko) Rozalija

Мать ребёнка: Anna Anetta

Смерть
Неизвестно

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