Якубович (Доброницкая) Параскевия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкубович (Доброницкая) Параскевия Васильевна

Якубович (Доброницкая) Параскевия Васильевна

Место рождения

Переяслав, Київська область

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Доброницкий Василий Иванович

Мать: Доброницкая Анастасия

Переяслав, Київська область
Бракосочетание
Около 1770

Муж: Якубович Григорий Яковлевич

Переяслав, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Якубович Елизавета Григорьевна

Отец ребёнка: Якубович Григорий Яковлевич

Переяслав, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Якубович Ульяна Григорьевна

Отец ребёнка: Якубович Григорий Яковлевич

Переяслав, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Якубович Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Якубович Григорий Яковлевич

Переяслав, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Якубович Демьян Григорьевич

Отец ребёнка: Якубович Григорий Яковлевич

Переяслав, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Якубович Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Якубович Григорий Яковлевич

Переяслав, Київська область
Место жительства
Неизвестно
Переяслав, Київська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close