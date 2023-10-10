Якубович (Доброницкая) Параскевия Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Бракосочетание
Около 1770
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Якубович Елизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Якубович Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Якубович Ульяна Григорьевна
Отец ребёнка: Якубович Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Якубович Яков Григорьевич
Отец ребёнка: Якубович Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Якубович Демьян Григорьевич
Отец ребёнка: Якубович Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Якубович Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Якубович Григорий Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно