Якубович Григорий Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1770
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Якубович Елизавета Григорьевна
Мать ребёнка: Якубович Параскевия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Якубович Ульяна Григорьевна
Мать ребёнка: Якубович Параскевия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Якубович Яков Григорьевич
Мать ребёнка: Якубович Параскевия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Якубович Демьян Григорьевич
Мать ребёнка: Якубович Параскевия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Якубович Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Якубович Параскевия Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно