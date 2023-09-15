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Якубович Григорий Яковлевич

Место рождения

Переяслав, Київська область

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Переяслав, Київська область
Бракосочетание
Около 1770

Жена: Якубович Параскевия Васильевна

Переяслав, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Якубович Елизавета Григорьевна

Мать ребёнка: Якубович Параскевия Васильевна

Переяслав, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Якубович Ульяна Григорьевна

Мать ребёнка: Якубович Параскевия Васильевна

Переяслав, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Якубович Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Якубович Параскевия Васильевна

Переяслав, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Якубович Демьян Григорьевич

Мать ребёнка: Якубович Параскевия Васильевна

Переяслав, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Якубович Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Якубович Параскевия Васильевна

Переяслав, Київська область
Место жительства
Неизвестно
Переяслав, Київська область
Смерть
Неизвестно
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