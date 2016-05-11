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Крачковский Виктор Феликсович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

03.02.1940

Дата смерти

11.05.2016

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1940

Отец: Крачковский Феликс

Мать: Крачковская Анастасия

Россия
Бракосочетание
06.03.1966

Жена: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.12.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Образование
По 1968
НИГАиК
Высшее | Инженер-геодезист
Рождение ребёнка
17.05.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кировград, Кировградский, Свердловская область
Смерть
11.05.2016
Тюмень
Причина смерти: Сердечный приступ
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