Крачковский Виктор Феликсович
Место рожденияРоссия
Дата рождения03.02.1940
Дата смерти11.05.2016
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1940
Отец: Крачковский Феликс
Мать: Крачковская Анастасия
Россия
Бракосочетание
06.03.1966
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.12.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Образование
По 1968
НИГАиК
Высшее | Инженер-геодезист
Рождение ребёнка
17.05.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Кировград, Кировградский, Свердловская область
Смерть
11.05.2016
Тюмень
Причина смерти: Сердечный приступ