Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Кузьма Петрович

Отец ребёнка: Петр Петрович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Акилина Петровна

Отец ребёнка: Петр Петрович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Евфросинья Петровна

Отец ребёнка: Петр Петрович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Петрович

Смерть
Неизвестно
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