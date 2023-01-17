Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Кузьма Петрович
Отец ребёнка: Петр Петрович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Акилина Петровна
Отец ребёнка: Петр Петрович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Евфросинья Петровна
Отец ребёнка: Петр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Петрович
Смерть
Неизвестно