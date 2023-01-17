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Петр Петрович

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Место рождения

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Петр Власович

Мать: Гликерия Никифоровна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Кузьма Петрович

Мать ребёнка: Устинья

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Акилина Петровна

Мать ребёнка: Устинья

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Евфросинья Петровна

Мать ребёнка: Устинья

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья

Смерть
Неизвестно
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