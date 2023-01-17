Петр Петрович
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Петр Власович
Мать: Гликерия Никифоровна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Кузьма Петрович
Мать ребёнка: Устинья
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Акилина Петровна
Мать ребёнка: Устинья
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Евфросинья Петровна
Мать ребёнка: Устинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья
Смерть
Неизвестно