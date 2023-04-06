Рулёва (Семёнова) Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рулёва (Семёнова) Ирина Михайловна

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Место рождения

Городок, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

18.08.1906

Дата смерти

28.03.1993

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1873 г.р.

Муж

1905 г.р.

Дети

1927 г.р.
1929 г.р.
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1946 г.р.

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1906

Отец: Семёнов Михаил Николаевич

Мать: Семёнова Анна Александровна

Городок, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
22.07.1926

Муж: Рулёв Вадим Владимирович

Рождение ребёнка
26.04.1927

Дочь: Грань Татьяна Вадимовна

Отец ребёнка: Рулёв Вадим Владимирович

Рождение ребёнка
22.05.1929

Сын: Рулёв Владимир

Отец ребёнка: Рулёв Вадим Владимирович

Рождение ребёнка
10.05.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рулёв Вадим Владимирович

Рождение ребёнка
17.01.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рулёв Вадим Владимирович

Рождение ребёнка
22.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рулёв Вадим Владимирович

Рождение ребёнка
29.07.1946

Дочь: Шабутова Елена Вадимовна

Отец ребёнка: Рулёв Вадим Владимирович

Смерть
28.03.1993
Москва, город федерального значения Москва
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