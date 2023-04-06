Рулёва (Семёнова) Ирина Михайловна
Место рождения
Дата рождения18.08.1906
Дата смерти28.03.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1906
Бракосочетание
22.07.1926
Рождение ребёнка
26.04.1927
Дочь: Грань Татьяна Вадимовна
Отец ребёнка: Рулёв Вадим Владимирович
Рождение ребёнка
22.05.1929
Сын: Рулёв Владимир
Отец ребёнка: Рулёв Вадим Владимирович
Рождение ребёнка
10.05.1931
Рождение ребёнка
17.01.1933
Рождение ребёнка
22.08.1940
Рождение ребёнка
29.07.1946
Дочь: Шабутова Елена Вадимовна
Отец ребёнка: Рулёв Вадим Владимирович
Смерть
28.03.1993
Москва, город федерального значения Москва