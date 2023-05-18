Пшеничный Корнилий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смерти05.02.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: Пшеничный Гаврила Никитич
Мать: Пшеничная Мелания
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Пшеничный Максим Корнеевич
Мать ребёнка: Пшеничная Феодора Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1841
Мать ребёнка: Пшеничная Феодора Григорьева
Рождение ребёнка
Между 1845 и 1849
Мать ребёнка: Пшеничная Феодора Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Татьяна Корнеевна
Мать ребёнка: Пшеничная Феодора Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Пшеничный Пантелеймон Корнеевич
Мать ребёнка: Пшеничная Феодора Григорьева
Бракосочетание
После 23.01.1855
Рождение ребёнка
1858
Сын: Пшеничный Федор Корнеевич
Мать ребёнка: Пшеничная Евгения Мартынова
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Татьяна Корнеевна
Мать ребёнка: Пшеничная Евгения Мартынова
Рождение ребёнка
30.01.1864
Сын: Пшеничный Симеон Корнеевич
Мать ребёнка: Пшеничная Евгения Мартынова
Смерть
05.02.1891