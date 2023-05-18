Пшеничный Корнилий Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пшеничный Корнилий Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

05.02.1891

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Пшеничный Гаврила Никитич

Мать: Пшеничная Мелания

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Пшеничный Максим Корнеевич

Мать ребёнка: Пшеничная Феодора Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Пшеничный Иван Корнеевич

Мать ребёнка: Пшеничная Феодора Григорьева

Рождение ребёнка
Между 1845 и 1849

Сын: Пшеничный Иван Корнеевич

Мать ребёнка: Пшеничная Феодора Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Татьяна Корнеевна

Мать ребёнка: Пшеничная Феодора Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Пшеничный Пантелеймон Корнеевич

Мать ребёнка: Пшеничная Феодора Григорьева

Бракосочетание
После 23.01.1855

Жена: Пшеничная Евгения Мартынова

Рождение ребёнка
1858

Сын: Пшеничный Федор Корнеевич

Мать ребёнка: Пшеничная Евгения Мартынова

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Татьяна Корнеевна

Мать ребёнка: Пшеничная Евгения Мартынова

Рождение ребёнка
30.01.1864

Сын: Пшеничный Симеон Корнеевич

Мать ребёнка: Пшеничная Евгения Мартынова

Смерть
05.02.1891
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