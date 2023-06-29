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Проскуряков Иван Власович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Проскуряков Влас Ерофеевич

Мать: Жарикова Наталия Михеевна

Бракосочетание
09.11.1855

Жена: Проскурякова Агафия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Проскурякова Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Проскурякова Ксения Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
22.05.1861

Жена: Проскурякова Феодора Григорьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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