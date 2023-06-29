Проскуряков Иван Власович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Бракосочетание
09.11.1855
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Проскурякова Мария Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Проскурякова Ксения Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
22.05.1861
Смерть
Неизвестно