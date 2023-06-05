Жарикова Наталия Михеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Проскуряков Иван Власович
Отец ребёнка: Проскуряков Влас Ерофеевич
Рождение ребёнка
07.05.1854
Сын: Жариков Николай Прохорович
Отец ребёнка: Жариков Прохор Андреевич
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно