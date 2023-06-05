Жарикова Наталия Михеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жарикова Наталия Михеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1811 г.р.
Около 1816 г.р.

Дети

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Проскуряков Иван Власович

Отец ребёнка: Проскуряков Влас Ерофеевич

Рождение ребёнка
07.05.1854

Сын: Жариков Николай Прохорович

Отец ребёнка: Жариков Прохор Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проскуряков Влас Ерофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жариков Прохор Андреевич

Смерть
Неизвестно
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