Белякова Степанида Симиенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1828
Крещение
14.12.1835
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемница Анны Филиповой Медведевой | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно