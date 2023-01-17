Белякова Степанида Симиенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белякова Степанида Симиенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1828

Муж: Беляков Афанасий Васильев

Крещение
14.12.1835
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемница Анны Филиповой Медведевой | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно
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