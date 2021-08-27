Нащекина Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нащекина Татьяна Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1952

Дата смерти

27.08.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1957 г.р.

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1983

Сын: Нащекин Александр Александрович

Отец ребёнка: Нащекин Александр Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
швея
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нащекин Александр Алексеевич

Смерть
27.08.2021
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