Нащекина Татьяна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1952
Дата смерти27.08.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.04.1983
Сын: Нащекин Александр Александрович
Отец ребёнка: Нащекин Александр Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно
швея
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.08.2021