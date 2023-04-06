Трубина (Матюнкова) Авдотья
Место рождения
Дата рождения1811
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Матюнковъ Кузьма
Мать: Матюнкова Ирина
Рождение ребёнка
04.02.1834
Сын: Трубинъ Кириллъ
Отец ребёнка: Трубинъ Николай
Рождение ребёнка
12.03.1836
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Трубинъ Николай
Рождение ребёнка
18.12.1837
Сын: Трубинъ Игнатий
Отец ребёнка: Трубинъ Николай
Рождение ребёнка
15.01.1841
Дочь: Юскова Татьяна
Отец ребёнка: Трубинъ Николай
Рождение ребёнка
07.11.1842
Сын: Трубинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Трубинъ Николай
Рождение ребёнка
08.10.1844
Дочь: Афонасия
Отец ребёнка: Трубинъ Николай
Рождение ребёнка
02.11.1846
Сын: Трубинъ Иосифъ
Отец ребёнка: Трубинъ Николай
Рождение ребёнка
03.11.1848
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Трубинъ Николай
Рождение ребёнка
03.11.1851
Сын: Трубинъ Викторъ
Отец ребёнка: Трубинъ Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трубинъ Николай