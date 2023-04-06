Трубина (Матюнкова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубина (Матюнкова) Авдотья

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1811

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Матюнковъ Кузьма

Мать: Матюнкова Ирина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.02.1834

Сын: Трубинъ Кириллъ

Отец ребёнка: Трубинъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.03.1836

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Трубинъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.12.1837

Сын: Трубинъ Игнатий

Отец ребёнка: Трубинъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.01.1841

Дочь: Юскова Татьяна

Отец ребёнка: Трубинъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1842

Сын: Трубинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Трубинъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.10.1844

Дочь: Афонасия

Отец ребёнка: Трубинъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1846

Сын: Трубинъ Иосифъ

Отец ребёнка: Трубинъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.11.1848

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Трубинъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.11.1851

Сын: Трубинъ Викторъ

Отец ребёнка: Трубинъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трубинъ Николай

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