Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Пол

Мужской

Отец

Мать

1712 г.р.

Жена

1749 г.р.

Дети

1771 г.р.
1777 г.р.
1780 г.р.
1788 г.р.
1790 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Кирилъ

Мать: Алена Григорьева

Рождение ребёнка
1771

Сын: Григорий

Мать ребёнка: Настасья Иванова

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Настасья Иванова

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Настасья Иванова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Михаилъ

Мать ребёнка: Настасья Иванова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Настасья Иванова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Иванова

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