Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Кирилъ
Мать: Алена Григорьева
Рождение ребёнка
1771
Сын: Григорий
Мать ребёнка: Настасья Иванова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Настасья Иванова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Настасья Иванова
Рождение ребёнка
1788
Сын: Михаилъ
Мать ребёнка: Настасья Иванова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Настасья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Иванова