Алена Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алена Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1748 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Сын: Андрей

Отец ребёнка: Кирилъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирилъ

Смерть
1790
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