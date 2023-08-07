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Платон Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Емельян Семенович

Мать: Прасковья Филипповна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Яков Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Иван Платонович

Мать ребёнка: Наталья Климентьевна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Фекла Платоновна

Мать ребёнка: Наталья Климентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Климентьевна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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