Платон Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Емельян Семенович
Мать: Прасковья Филипповна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Яков Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Иван Платонович
Мать ребёнка: Наталья Климентьевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Фекла Платоновна
Мать ребёнка: Наталья Климентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Климентьевна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно